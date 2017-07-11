АО КБ «Северный Кредит» выдал клиентам первые карты «Мир»

С 1 июля АО КБ «Северный Кредит» начал выдавать карты национальной платежной системы «Мир» для перечисления зарплаты, пенсии или в качестве обычной дебетовой карты. Держателям карты «Мир» доступны привычные сервисы: пополнение счета карты, снятие наличных через банкоматы, оплата товаров и услуг, в том числе через интернет.

В рамках социального проекта "Забота", АО КБ «Северный Кредит» для жителей Вологды и Вологодского района Банк выпускает карты «МИР» - Забота.

Карты «МИР» - Забота позволяют держателям как и прежде получать скидки и льготы в рамках городской программы, возможность электронной оплаты проезда в общественном транспорте, начисление процентов на остаток средств на карте, получение бонусов от Банка за покупки в организациях города в рамках акции «Выгодная Забота!».

Первому обладателю карты «МИР» - Забота 1 июля 2017 года, АО КБ «Северный Кредит» вручил памятные подарки.

«Являясь одним из участников российской национальной платежной системы, АО КБ «Северный Кредит» приступил к эмиссии карт «Мир». Карты платежной системы «Мир» полностью соответствуют мировым стандартам безопасности и не зависят от внешних факторов. Такая карта особенно удобна для получения пенсии или зарплаты - выпуск и обслуживание пенсионной карты «МИР» - Забота и зарплатной карты «Мир» в нашем Банке осуществляются бесплатно. При этом любой желающий может получить дебетовую карту «Мир», написав заявление в любом офисе Банка», - отмечает заместитель Председателя Правления по развитию клиентской базы Татьяна Ласточкина.

Национальная система платежных карт (НСПК), которая является оператором системы "Мир", была создана после того, как у российских банков из-за санкций США возникли проблемы с международными платежными системами Visa и MasterCard. Властям РФ пришлось в ускоренном порядке создавать собственную платежную систему