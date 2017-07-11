В Вологодском районе пройдет IV Всероссийский фестиваль музыкального творчества сотрудников УМВД России

11.07.2017 [Культура]

В Вологодском районе пройдет IV Всероссийский фестиваль музыкального творчества сотрудников МВД России. Концертными площадками для музыкантов из Краснодарского и Ставропольского края, Новгородской, Калужской, Псковской, Костромской, Архангельской областей, Москвы, Вологды и республики Карелия станут три Дома культуры: ДК "Дубровское", ДК "Лесково" и ДК "Майский".

В программе - песни о России, о малой Родине, о русской гармони, а также авторская песня.

- В Москве ежегодно проходит фестиваль музыкального творчества МВД России "Щит и лира", в Петербурге - фестиваль музыкального творчества МВД России "Милосердие белых ночей". Мы взяли за основу эти фестивали и создали свой. Мы ездим, смотрим, и приглашаем интересных ребят с выступлением к себе. Так из Ставропольского края в этот год будут участвовать 14 человек: это и сольные выступления, и выступления групп "Престиж", "Дикситайм"; МВД Северодвинска представит группа "Игра" и т.д. Из вологодских ребят выступит вокальный ансамбль "Призвание"; сольный исполнитель, единственный во всей России обладатель гран-при фестиваля "Милосердие белых ночей" с песней "Друзьям" Юрий Крохмаль, он же прапорщик полиции,- рассказал начальник культурного центра УМВД России по Вологодской области, помощник внутренней службы Леонид Минаев.

Завершится IV Всероссийский фестиваль музыкального творчества сотрудников УМВД России гала-концертом, который пройдет 13 июля в Консисторском дворике Вологодского кремля (начало в 19.00).

11 июля концерт участников Всероссийского фестиваля музыкального творчества состоится в ДК "Дубровское". 12 июля состоятся два концерта: в ДК "Лесково" и в ДК"Майский". Начало в 18:00.

Вход на все концерты свободный.

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