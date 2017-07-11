Житель Верховажского района отправится в тюрьму за приставания к 7-летней дочери
11.07.2017 [Происшествия]
В Верховажском районе вынесли приговор 44-летнему мужчине, который обвинялся в посягательстве на половую неприкосновенность маленькой дочери.
Напомним, в ноябре 2016 года подсудимый, будучи пьян, непристойно касался своей 7-летней дочери, совершив тем самым в отношении ребенка действия сексуального характера. Это выяснили педагоги, заинтересовавшиеся причинами пропуска девочкой школьных занятий, сообщало ранее региональное управление следственного комитета.
В течение всего срока расследования и судебного разбирательства мужчина находился под арестом.
Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
10.07.2017 [Общество]
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