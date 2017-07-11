Житель Верховажского района отправится в тюрьму за приставания к 7-летней дочери

11.07.2017 [Происшествия]

В Верховажском районе вынесли приговор 44-летнему мужчине, который обвинялся в посягательстве на половую неприкосновенность маленькой дочери.

Напомним, в ноябре 2016 года подсудимый, будучи пьян, непристойно касался своей 7-летней дочери, совершив тем самым в отношении ребенка действия сексуального характера. Это выяснили педагоги, заинтересовавшиеся причинами пропуска девочкой школьных занятий, сообщало ранее региональное управление следственного комитета.

В течение всего срока расследования и судебного разбирательства мужчина находился под арестом.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Тэги: дети, преступления
Система Orphus

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Новым начальником УМВД по Вологодской области назначили Виктора Пестерева
Вологжанин, являясь директором строительной фирмы, присвоил себе около 50 миллионов рублей
В Вологде сотрудницу лишенного лицензии банка подозревают в фальсификации финансовых документов
Вологодская область на первом месте среди регионов России по числу потребительских банкротств
В Вологде квартиросъемщики спалили балкон арендуемой квартиры
В Устюженском районе за рулем съехавшей в кювет машины нашли мертвого водителя
В Верховажском районе из-за выехавшего на встречку лесовоза погибли двое взрослых и ребенок
В Вологде полиция проводит осмотр в штабе Навального
В Вологде бойцы Росгвардии задержали дебошира с топором и макетом автомата
В Вологду закупили первый низкопольный автобус, работающий на газомоторном топливе
11.07.2017 [Общество]

В шести детсадах Вологодского района нет помещений и оборудования для оказания медпомощи детям

402
0
10.07.2017 [Общество]

Студенты из Кадуйского района, которые станут учителями, могут получать дополнительную стипендию

562
0
10.07.2017 [Общество]

Восемь педагогов Вологодской области получат денежные премии минобразования

1252
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Череповце в столкновении четырех машин погиб водитель ВАЗа
АО КБ «Северный Кредит» выдал клиентам первые карты «Мир»
В Вологодском районе пройдет IV Всероссийский фестиваль музыкального творчества сотрудников УМВД России
Житель Верховажского района отправится в тюрьму за приставания к 7-летней дочери
В Череповце суд обязал продавца квартиры погасить долг за электричество
Спортсмен из Кадуя завоевал серебро Кубка России по настольному теннису
Вологжане могут выиграть электронную книгу за рецензии на прочитанные летом книги
 
19.06.2017 [Общество]

В жанре хоррор

6093
0
11.07.2017 [БлогоVO]

Интересные знаки в центре Вологды

492
0
11.07.2017 [Обзор Прессы]

Лицензия на детство

453
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика