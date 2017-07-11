В Череповце суд обязал продавца квартиры погасить долг за электричество

Собственники из Череповца не могли поделить образовавшийся на лицевом счете долг в 20 тысяч рублей. Прежней и новой хозяйкам квартиры пришлось в суде доказывать, кто из них задолжал за электричество.

Хозяйка квартиры продала ее с долгами. При этом новая собственница предоставила простую расписку о том, что возьмет оплату задолженности на себя и материальных претензий предъявлять не будет, но позже отказалась от взятых обязательств, а «о расписке она вообще ничего не знает». Обе стороны отказывались оплачивать долг. Спор прежнего и нового собственников разрешил суд: гасить долг пришлось продавцу квартиры.

В Вологдаэнергосбыте пояснили, что такая ситуация возникла потому, что жильцы не передавали показания счетчика и не зафиксировали их на дату совершения сделки. В последнее время участились спорные ситуации, связанные со сменой собственника квартиры (дома, дачи), в том числе и при получении уведомлений о задолженности.

Как правильно поступить, чтобы потом не пришлось расплачиваться по чужим долгам?

При покупке недвижимости нужно убедиться в исправности прибора учета электроэнергии, отсутствии задолженности у прежнего собственника и правильности переданных показаний электросчетчика. Во избежание спорных ситуаций между старым и новым собственниками лучше письменно зафиксировать показания счетчика на дату оформления сделки (можно составить двусторонний (или даже трехсторонний, с привлечением свидетелей) акт* приема-передачи или зафиксировать эти данные в договоре купли-продажи). Если покупатель ориентируется на предъявленные продавцом квартиры оплаченные квитанции – важно сверить текущие показания, указанные в последней квитанции, с фактическими показаниями прибора учета. Новому собственнику необходимо обратиться в любое подразделение Вологдаэнергосбыта и заключить договор с открытием нового лицевого счета**, а продавцу недвижимости – оплатить потребленную до даты сделки электроэнергию и закрыть свой лицевой счет.

Эти меры позволят собственникам защитить свои интересы при возникновении судебных споров по оплате электроэнергии.

Все это касается не только ситуаций с куплей-продажей жилья. Например, если расчеты ведутся по нормативу, имеет значение количество проживающих в квартире. Чем больше жильцов в ней зарегистрировано, тем плата выше. Если произошли изменения в составе проживающих, собственник должен уведомить поставщика в течение пяти дней.

О том, что у квартиры сменился собственник, изменилось количество жильцов, стройка завершена и дому присвоен номер (важно для своевременной доставки счетов), произведена замена электросчетчика поставщик электроэнергии может узнать только от собственника. Чтобы избежать недоразумений, Вологдаэнергосбыт рекомендует вологжанам своевременно сообщать об изменении данных по лицевому счету.

Из обращений вологжан в контакт-центр Вологдаэнергосбыта:

Здравствуйте. Мне пришел счет за июнь. д. Кузнецово. Это недоразумение. В мае я продал дачу, у нее новый владелец. Сделка совершена 18 мая 2017 года.

Мне поступают звонки о задолженности, но я два года назад продала эту квартиру, и никакого отношения к этим долгам не имею.

- Любому из собственников необходимо обратиться в Вологдаэнергосбыт с паспортом и документом, подтверждающим сделку и внести изменения в лицевой счет. Новому собственнику можно изменить и адрес доставки счета. Например, получать счета за дачу на адрес квартиры в городе, или оформить доставку на электронную почту.

Мы заменили счетчик, передали показания, а насчитали нам какую-то большую непонятную сумму. Нужно все пересчитать, это неправильно, мы столько не потребили электричества.

- Необходимо своевременно передавать в Вологдаэнергосбыт акт замены прибора учета. Акт выдается организацией, которая меняет счетчик. Также необходимо опломбировать его. Подробнее о порядке замены счетчика здесь.

Свой счет я нашел в заборе у соседа. В адресе указано только д. Городище, номера дома нет. Конечно, наш дом не найти, в деревне много домов. Почтальон оставляет квитанцию где попало.

- Договор заключен на стадии строительства дома, когда ему не был присвоен номер. Теперь строительство завершилось, образовалась целая улица новых домов. Об изменениях в адресе нужно сообщить поставщику. Судя по обращению, нет и почтовых ящиков.

Сын давно не живет с нами, а в расчетах указано 4 человека, и мы платим больше. Данные в управляющей компании есть, почему не внесены изменения?

- УК не всегда передают эти данные поставщикам ресурсов. Об изменении количества проживающих должен сообщать собственник. Теперь для перерасчета нужно обратиться в Вологдаэнергосбыт с паспортом и справкой из УК о количестве проживающих.