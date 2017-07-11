Вологжане могут выиграть электронную книгу за рецензии на прочитанные летом книги

В Вологде стартовала всероссийская акция «Летнее чтение». Ее участникам предлагают список из трех книг, которые нужно прочитать до 31 августа и написать на них рецензии. Автора лучших работ наградят электронной книгой, сообщает Вологодская областная библиотека.

Чтобы принять участие в «Летнем чтении», необходимо зарегистрироваться на сайте акции и получить список из трех книг, который формируется случайным образом. Прочитав произведения до конца лета, нужно написать на них рецензии и отправить до 4 сентября на электронную почту info@summer-reading.

Как отмечают организаторы, книги для чтения можно брать не только в библиотеке, но и в любом другом месте, а также читать их в электронном виде. Конкурс будет считаться состоявшимся, если в Вологде в нем примут участие не менее пяти человек.