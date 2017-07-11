Вологжанка нашла в столе умершего отца пистолет времен Великой Отечественной войны

11.07.2017 [Происшествия]
Вологжанка нашла в столе умершего отца пистолет времен Великой Отечественной войны

Вологжанка сдала в полицию пистолет времен Великой Отечественной войны и патроны к нему. Незарегистрированное оружие она нашла в столе у своего умершего отца.

54-летняя женщина родилась в Вологде, но сейчас живет в Санкт-Петербурге. В областную столицу она приехала на похороны недавно скончавшегося отца. Разбирая вещи покойного, дочь отыскала в ящике письменного стола тяжелый пакет. Внутри свертка находился пистолет и семь патронов калибра 7,62.  Женщина обратилась с заявлением о добровольной сдаче оружия в вологодский городской отдел лицензионно-разрешительной работы.

- Инспекторы установили, что находка – пистолет ТТ 1943 года выпуска в исправном состоянии. На учете оружие не состояло. В настоящее время пистолет и боеприпасы направлены на утилизацию, - сообщает пресс-служба регионального управления Росгвардии.

Тэги: оружие
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