Вологжанка нашла в столе умершего отца пистолет времен Великой Отечественной войны

Вологжанка сдала в полицию пистолет времен Великой Отечественной войны и патроны к нему. Незарегистрированное оружие она нашла в столе у своего умершего отца.

54-летняя женщина родилась в Вологде, но сейчас живет в Санкт-Петербурге. В областную столицу она приехала на похороны недавно скончавшегося отца. Разбирая вещи покойного, дочь отыскала в ящике письменного стола тяжелый пакет. Внутри свертка находился пистолет и семь патронов калибра 7,62. Женщина обратилась с заявлением о добровольной сдаче оружия в вологодский городской отдел лицензионно-разрешительной работы.