В Череповецком районе фура врезалась в бетономешалку

11.07.2017 [Происшествия]

Фура с прицепом врезалась в бетономешалку в Череповецком районе. ДТП произошло сегодня около 11 часов на  169 километре трассы «Вологда-Новая Ладога».

«С 11.22 часов на 169 километре трассы «Вологда-Новая Ладога,  действует реверсивное движение, то есть в одну сторону пропускают транспорт. Произошло попутное столкновение фуры с прицепом и бетономешалки», - рассказала Newsvo пресс-секретарь Упрдор «Холмогоры» Елена Москалева.

После столкновения бетономешалка оказалась в кювете, а грузовик "Хово" перегородил полосу дороги.

upd: Как сообщает пресс-служба областного УМВД, в результате ДТП пострадал водитель грузовика "Хово", с черепно-мозговой травмой, раной щеки и ссадинами он был доставлен в больницу. 

Тэги: ДТП
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