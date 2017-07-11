В Череповецком районе фура врезалась в бетономешалку

Фура с прицепом врезалась в бетономешалку в Череповецком районе. ДТП произошло сегодня около 11 часов на 169 километре трассы «Вологда-Новая Ладога».

«С 11.22 часов на 169 километре трассы «Вологда-Новая Ладога, действует реверсивное движение, то есть в одну сторону пропускают транспорт. Произошло попутное столкновение фуры с прицепом и бетономешалки», - рассказала Newsvo пресс-секретарь Упрдор «Холмогоры» Елена Москалева.

После столкновения бетономешалка оказалась в кювете, а грузовик "Хово" перегородил полосу дороги.

upd: Как сообщает пресс-служба областного УМВД, в результате ДТП пострадал водитель грузовика "Хово", с черепно-мозговой травмой, раной щеки и ссадинами он был доставлен в больницу.