В Верховажском районе из-за выехавшего на встречку лесовоза погибли двое взрослых и ребенок

11.07.2017 [Происшествия]

В Верховажском районе сегодня утром столкнулись лесовоз «Урал» и «Рено Логан». Водитель и два пассажира иномарки погибли на месте.

«В 10.25 на 625 километре автодороги Москва – Архангельск у перегруженного сверх допустимых норм лесовоза «Урал» лопнуло колесо, по этой причине он выехал на встречную полосу движения, по которой ехал «Рено Логан». В «Рено» было три человека: водитель и два пассажира, один из них несовершеннолетний, все они погибли на месте», - рассказала Newsvo пресс-секретарь Упрдор "Холмогоры" Елена Москалева.

По данным областного УМВД, погибли водитель 1971 г.р., женщина-пассажир 1979 г.р. и девочка 2007 г.р.

На месте работают сотрудники ГИБДД, обстоятельства аварии устанавливаются. Подробности ДТП и возраст погибших в пресс-службе областного УМВД уточнят позже.

UPD: В пресс-службе областного УМВД факт перегруженности "Урала" не подтвердили и рассказали, что, по предварительной версии, причиной ДТП стала техническая неисправность грузового автомобиля.

 

Тэги: ДТП, гибель человека
Фото областного УМВД
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