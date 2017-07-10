Арбитражный суд заблокировал расчетный счет СХПК «Овощной»

10.07.2017 [Экономика]

Расчетный счет СХПК «Овощной» в Череповецком районе заблокирован из-за многомиллионного долга по взносам на обязательное пенсионное страхование. Как следует из материалов дела, сумма задолженности составляет 25 981 948 рублей.

В итоге налоговая служба обратилась в арбитражный суд с ходатайством о запрете распределения денег с расчетного счета СХПК на погашение требований по уплате текущих платежей в составе третьей, четвертой, пятой очередей. Этот запрет будет действовать до вынесения судом решения по рассмотрению разногласий об очередности уплаты текущих страховых взносов, то есть пока платежи в Пенсионный фонд не признают менее важными, чем другие долги кооператива. Решение было принято 7 июля.

Напомним, в январе 2017 года СХПК «Овощной» был признан банкротом. Весной этого года бывшие сотрудники предприятия проиграли областной суд о восстановлении на работе. Областные власти пообещали, что сотрудников разорившегося «Овощного» пригласят на работу в новый тепличный комплекс под Череповцом, которые собираются построить к декабрю 2017 года.

Тэги: СХПК Овощной
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