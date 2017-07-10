Вологодские голболистки завоевали серебро международных соревнований

10.07.2017 [Спорт]

Две вологодские спортсменки завоевали серебряные медали Первенства мира по голболу среди юниоров. Соревнования проходили с 30 июня по 9 июля в Венгрии.

Капитаном команды, представляющей Россию, была вологжанка Анна Герасимова, неоднократный призер российских и международный соревнований. А для второй голболистки из Вологодской области, Ксении Каевой, эти соревнования стали первыми в составе сборной.

На групповом этапе, играя с командами Германии, Австралии, Испании и США, сборная России одержала победу во всех матчах. В четвертьфинале наша команда взяла верх над венгерками 11:1, в полуфинале со счетом 10:2 – над сборной Германии. В финале российские голболистки не смогли обыграть сборную Австралии и стали вторыми. Счет финальной игры 6:9.

Тэги: голбол
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