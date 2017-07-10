В Череповецком районе вор-рецидивист обокрал пять дач, возвращаясь из колонии

Вор-рецидивист, возвращаясь из колонии, обокрал пять домов в Череповецком районе. Инцидент произошел в деревне Новотрюмово в начале мая.

К правоохранителям поступила информация о том, что из нескольких домов пропали вещи и продукты. Вскоре удалось задержать подозреваемого в совершении преступлений. Им оказался ранее судимый 51-летний житель Белозерского района.

- В беседе с оперативниками мужчина пояснил, что в мае 2017 года он освободился из исправительной колонии, которая находится в Мурманской области. Доехав до Череповца, он решил добраться до Белозерска. На пути туда зашел в деревню Новотрюмово, где проник в пять домов, похитив бытовую кухонную технику, инструменты и продукты питания, - сообщает пресс-служба областного УМВД.

Выяснилось, что ранее мужчина девять раз привлекался к уголовной ответственности за кражи, а с 1990 года находился в местах лишения свободы.

Уголовное дело по поводу краж в Новотрюмово направлено в суд. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.