Студенты из Кадуйского района, которые станут учителями, могут получать дополнительную стипендию

10.07.2017 [Общество]

Кадуйские власти будут выплачивать социальные стипендии студентам, которые получают педагогическое образование и готовы после окончания вуза вернуться в район.

- Сегодня в районе наиболее остро стоит вопрос нехватки учителей математики, истории и иностранного языка, – говорит глава района Николай  Дектерев. –  Возможно, с помощью социальных стипендий нам удастся решить эту проблему.

Решение главы о выделении средств из районного бюджета на выплату ежемесячных стипендий в 3 тысячи рублей будущим педагогам поддержали депутаты муниципального собрания. После завершения обучения необходимо пять лет отработать в образовательных учреждениях Кадуйского района. Если же по какой-то причине планы выпускника поменяются, деньги придется вернуть.

В этом году выплаты получат пять человек. Желающим принять участие в проекте рекомендуют обращаться в районную администрацию.

Тэги: образование, учителя
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