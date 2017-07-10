Студенты из Кадуйского района, которые станут учителями, могут получать дополнительную стипендию

Кадуйские власти будут выплачивать социальные стипендии студентам, которые получают педагогическое образование и готовы после окончания вуза вернуться в район.

- Сегодня в районе наиболее остро стоит вопрос нехватки учителей математики, истории и иностранного языка, – говорит глава района Николай Дектерев. – Возможно, с помощью социальных стипендий нам удастся решить эту проблему.

Решение главы о выделении средств из районного бюджета на выплату ежемесячных стипендий в 3 тысячи рублей будущим педагогам поддержали депутаты муниципального собрания. После завершения обучения необходимо пять лет отработать в образовательных учреждениях Кадуйского района. Если же по какой-то причине планы выпускника поменяются, деньги придется вернуть.

В этом году выплаты получат пять человек. Желающим принять участие в проекте рекомендуют обращаться в районную администрацию.