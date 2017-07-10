Экс-прокурор Череповца возглавил городской комитет по охране окружающей среды

Экс-прокурор Череповца Дмитрий Лазарев возглавил городской комитет по охране окружающей среды. Нового руководителя представил сегодня мэр города металлургов Юрий Кузин.

- У Дмитрия Владимировича большой опыт работы в прокуратуре, — цитирует слова Юрия Кузина официальный сайт Череповца. — И этот опыт будет востребован на посту председателя комитета для решения вопросов в области охраны окружающей среды, выполнения отдельных государственных полномочий в этой сфере.

Дмитрий Лазарев родился 16 марта 1976 года в Вологде. В 1998 году окончил Московскую государственную юридическую академию по специальности «Юриспруденция». С 1998-го по 2013-й год занимал различные должности в прокуратуре Вологодской области. С 2013-го года по апрель 2017-го работал прокурором Череповца.

Добавим, что сейчас обязанности прокурора города исполняет Артур Габисов.