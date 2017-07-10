Экс-прокурор Череповца возглавил городской комитет по охране окружающей среды

10.07.2017 [Политика]

Экс-прокурор Череповца Дмитрий Лазарев возглавил городской комитет по охране окружающей среды. Нового руководителя представил сегодня мэр города металлургов Юрий Кузин.

- У Дмитрия Владимировича большой опыт работы в прокуратуре, — цитирует слова Юрия Кузина официальный сайт Череповца. — И этот опыт будет востребован на посту председателя комитета для решения вопросов в области охраны окружающей среды, выполнения отдельных государственных полномочий в этой сфере.

Дмитрий Лазарев родился 16 марта 1976 года в Вологде. В 1998 году окончил Московскую государственную юридическую академию по специальности «Юриспруденция». С 1998-го по 2013-й год занимал различные должности в прокуратуре Вологодской области. С 2013-го года по апрель 2017-го работал прокурором Череповца.

Добавим, что сейчас обязанности прокурора города исполняет Артур Габисов.

Тэги: прокуратура
Система Orphus

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Новым начальником УМВД по Вологодской области назначили Виктора Пестерева
Вологжанин, являясь директором строительной фирмы, присвоил себе около 50 миллионов рублей
В Вологодской области объявлена чрезвычайная ситуация по посевной кампании
В Вологде сотрудницу лишенного лицензии банка подозревают в фальсификации финансовых документов
Вологодская область на первом месте среди регионов России по числу потребительских банкротств
В Вологде квартиросъемщики спалили балкон арендуемой квартиры
В Устюженском районе за рулем съехавшей в кювет машины нашли мертвого водителя
В Вологде полиция проводит осмотр в штабе Навального
В Вологде бойцы Росгвардии задержали дебошира с топором и макетом автомата
В Вологде появилась новая баскетбольная команда
10.07.2017 [Общество]

Студенты из Кадуйского района, которые станут учителями, могут получать дополнительную стипендию

403
0
10.07.2017 [Общество]

Восемь педагогов Вологодской области получат денежные премии минобразования

959
0
10.07.2017 [Общество]

15 тысяч детей в Вологодской области получат сертификаты на допобразование до конца 2017 года

606
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Арбитражный суд заблокировал расчетный счет СХПК «Овощной»
Вологодские голболистки завоевали серебро международных соревнований
В Череповецком районе вор-рецидивист обокрал пять дач, возвращаясь из колонии
Студенты из Кадуйского района, которые станут учителями, могут получать дополнительную стипендию
Экс-прокурор Череповца возглавил городской комитет по охране окружающей среды
15 тысяч детей в Вологодской области получат сертификаты на допобразование до конца 2017 года
Жительницу Сямжи, убившую собутыльника и инсценировавшую суицид, приговорили к 7 годам колонии
 
19.06.2017 [Общество]

В жанре хоррор

5989
0
10.07.2017 [БлогоVO]

На машине нереально ехать даже 30 км/ч

504
0
10.07.2017 [Обзор Прессы]

Русский «Стивен Хокинг»: в тюрьму за разбой посадили обездвиженного инвалида

1439
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика