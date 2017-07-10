15 тысяч детей в Вологодской области получат сертификаты на допобразование до конца 2017 года

15 тысяч детей в Вологодской области до конца года получат сертификаты на оплату занятий в кружках и секциях. В эксперименте по персонифицированному финансированию дополнительного образования примут участие Вологда, Череповец и 19 районов.

Напомним, Вологодская область стала пилотной площадкой для реализации проекта в 2016 году наряду с семью субъектами РФ. В этом году к программе подключены девять регионов. Проект предполагает, что семьи смогут выбрать за бюджетный счет самую, с их точки зрения, полезную и интересную программу для своих детей в государственной или частной образовательной организации.

- Сертификат выдается на бумажном носителе родителям ребенка и дает право на выбор услуги дополнительного образования. После получения сертификата родители регистрируются в системе и создают личный кабинет. Регистрация дает им доступ к реестру образовательных организаций и перечню программ дополнительного образования, а также расписанию занятий ребенка, посещаемости и сведению о его успехах. После выбора одной или нескольких программ заключается договор об оказании услуг между образовательной организацией и родителями. В каждом районе или городском округе определяется стоимость сертификата на дополнительное образование за счет средств местного бюджета. Бюджетные средства перечисляются государственной или негосударственной организации или индивидуальным предпринимателям, реализующим образовательную программу, - сообщает пресс-служба областного департамента образования.

Чтобы стать поставщиком услуг, образовательная организация должна обратиться в региональный модельный центр дополнительного образования. В центре ведется два реестра: реестр поставщиков услуг и реестр программ дополнительного образования, куда вносится информация только о проверенных учреждениях, кружках и секциях. Из них родители и выбирают, куда отдать заниматься своего ребенка.

До конца 2017 года в каждом районе в этом эксперименте должны принять участие не менее 10% всех учеников. Правила отбора участников определяет муниципалитет.