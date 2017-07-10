Жительницу Сямжи, убившую собутыльника и инсценировавшую суицид, приговорили к 7 годам колонии

В Сямже вынесли приговор 47-летней местной жительнице, которая ударила ножом в грудь собутыльника, а потом пыталась инсценировать суицид.

Напомним, трагедия произошла в одном из домов райцентра 2 февраля. В нем жили приехавшие в село на заработки двое молодых людей из Череповецкого района. Подсудимая в компании подруг была у них в гостях: все вместе они распивали спиртное. Когда один из мужчин уснул, а две женщины вышли из дома, подсудимая в ходе произошедшей с потерпевшим ссоры ударила его ножом в грудь. Испугавшись содеянного, она вложила погибшему нож в руку, попытавшись инсценировать суицид.

- Следователи, тщательно собрав и проанализировав первоначальные данные, опровергли версию самоубийства и предъявили результаты проверки подсудимой. Женщина призналась в причинении ножевого ранения, пояснив, что молодой человек обругал и оскорбил ее за отказ уговорить подруг, одной из которых он оказывал знаки внимания, вернуться в дом и продолжить застолье, - сообщает региональное управление следственного комитета.

Суд признал женщину виновной в убийстве и назначил ей наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима.