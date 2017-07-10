Жительницу Сямжи, убившую собутыльника и инсценировавшую суицид, приговорили к 7 годам колонии

10.07.2017 [Происшествия]

В Сямже вынесли приговор 47-летней местной жительнице, которая ударила ножом в грудь собутыльника, а потом пыталась инсценировать суицид.

Напомним, трагедия произошла в одном из домов райцентра 2 февраля. В нем жили приехавшие в село на заработки двое молодых людей из Череповецкого района. Подсудимая в компании подруг была у них в гостях: все вместе они распивали спиртное. Когда один из мужчин уснул, а две женщины вышли из дома, подсудимая в ходе произошедшей с потерпевшим ссоры ударила его ножом в грудь. Испугавшись содеянного, она вложила погибшему нож в руку, попытавшись инсценировать суицид.

- Следователи, тщательно собрав и проанализировав первоначальные данные, опровергли версию самоубийства и предъявили результаты проверки подсудимой. Женщина призналась в причинении ножевого ранения, пояснив, что молодой человек обругал и оскорбил ее за отказ уговорить подруг, одной из которых он оказывал знаки внимания, вернуться в дом и продолжить застолье, - сообщает региональное управление следственного комитета.

Суд признал женщину виновной в убийстве и назначил ей наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Тэги: убийство, пьянство
Система Orphus

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Новым начальником УМВД по Вологодской области назначили Виктора Пестерева
Вологжанин, являясь директором строительной фирмы, присвоил себе около 50 миллионов рублей
В Вологодской области объявлена чрезвычайная ситуация по посевной кампании
В Вологде сотрудницу лишенного лицензии банка подозревают в фальсификации финансовых документов
Вологодская область на первом месте среди регионов России по числу потребительских банкротств
В Вологде квартиросъемщики спалили балкон арендуемой квартиры
В Устюженском районе за рулем съехавшей в кювет машины нашли мертвого водителя
В Вологде полиция проводит осмотр в штабе Навального
В Вологде бойцы Росгвардии задержали дебошира с топором и макетом автомата
В Вологде появилась новая баскетбольная команда
10.07.2017 [Общество]

Студенты из Кадуйского района, которые станут учителями, могут получать дополнительную стипендию

402
0
10.07.2017 [Общество]

Восемь педагогов Вологодской области получат денежные премии минобразования

958
0
10.07.2017 [Общество]

15 тысяч детей в Вологодской области получат сертификаты на допобразование до конца 2017 года

605
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Арбитражный суд заблокировал расчетный счет СХПК «Овощной»
Вологодские голболистки завоевали серебро международных соревнований
В Череповецком районе вор-рецидивист обокрал пять дач, возвращаясь из колонии
Студенты из Кадуйского района, которые станут учителями, могут получать дополнительную стипендию
Экс-прокурор Череповца возглавил городской комитет по охране окружающей среды
15 тысяч детей в Вологодской области получат сертификаты на допобразование до конца 2017 года
Жительницу Сямжи, убившую собутыльника и инсценировавшую суицид, приговорили к 7 годам колонии
 
19.06.2017 [Общество]

В жанре хоррор

5989
0
10.07.2017 [БлогоVO]

На машине нереально ехать даже 30 км/ч

504
0
10.07.2017 [Обзор Прессы]

Русский «Стивен Хокинг»: в тюрьму за разбой посадили обездвиженного инвалида

1439
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика