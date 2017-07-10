Восемь педагогов Вологодской области получат денежные премии минобразования

10.07.2017 [Общество]

Восемь педагогов из Вологодской области получат денежные премии министерства образования. Награждение состоится на августовском образовательном форуме региона.

Конкурс проводится ежегодно для учителей со стажем педагогической деятельности не менее трех лет. В этом году в нем приняли участие 30 педагогов из Вологды, Череповца, Великоустюгского, Вожегодского, Грязовецкого, Кичменгско-Городецкого, Бабаевского, Нюксенского, Сокольского, Сямженского районов и учреждений, подведомственных департаменту образования области.

- Работы участников оценивала конкурсная комиссия из числа руководителей образовательных организаций, представителей профессиональных объединений работодателей, общественных объединений и родителей школьников. Документы каждого победителя и информационная карта его инновационного опыта после завершения конкурсных процедур пополнят банк инновационных образовательных программ и инновационного опыта лучших педагогов, - сообщает пресс-служба регионального департамента образования.

Сумму, которая будет выплачена педагогам, определит министерство образования РФ. Напомним, что в прошлом году премия составила 200 тысяч рублей.

Список педагогов-победителей конкурса

Анна Попова, учитель русского языка школы №1 Вологды

Елена Анисимова, учитель начальных классов школы №26 Вологды

Екатерина Евдокимова, учитель английского языка Вологодского многопрофильного лицея

Александр Чегодаев, учитель математики Вологодского многопрофильного лицея

Ирина Курбеева, учитель английского школы №41 Вологды

Наталья Галстукова, учитель начальных классов гимназии №8 Череповца

Елена Лобанова, учитель русского языка и литературы Кичменгско-Городецкой средней школы

Елена Осокина, учитель английского языка Сямженской средней школы

Тэги: образование, учителя
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