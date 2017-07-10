Восемь педагогов Вологодской области получат денежные премии минобразования

Восемь педагогов из Вологодской области получат денежные премии министерства образования. Награждение состоится на августовском образовательном форуме региона.

Конкурс проводится ежегодно для учителей со стажем педагогической деятельности не менее трех лет. В этом году в нем приняли участие 30 педагогов из Вологды, Череповца, Великоустюгского, Вожегодского, Грязовецкого, Кичменгско-Городецкого, Бабаевского, Нюксенского, Сокольского, Сямженского районов и учреждений, подведомственных департаменту образования области.

- Работы участников оценивала конкурсная комиссия из числа руководителей образовательных организаций, представителей профессиональных объединений работодателей, общественных объединений и родителей школьников. Документы каждого победителя и информационная карта его инновационного опыта после завершения конкурсных процедур пополнят банк инновационных образовательных программ и инновационного опыта лучших педагогов, - сообщает пресс-служба регионального департамента образования.

Сумму, которая будет выплачена педагогам, определит министерство образования РФ. Напомним, что в прошлом году премия составила 200 тысяч рублей.

Список педагогов-победителей конкурса

Анна Попова, учитель русского языка школы №1 Вологды

Елена Анисимова, учитель начальных классов школы №26 Вологды

Екатерина Евдокимова, учитель английского языка Вологодского многопрофильного лицея

Александр Чегодаев, учитель математики Вологодского многопрофильного лицея

Ирина Курбеева, учитель английского школы №41 Вологды

Наталья Галстукова, учитель начальных классов гимназии №8 Череповца

Елена Лобанова, учитель русского языка и литературы Кичменгско-Городецкой средней школы

Елена Осокина, учитель английского языка Сямженской средней школы