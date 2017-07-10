«Дом с лилиями» в Вологде получил премию «Архиwood»

«Дом с лилиями» на улице Чернышевского в Вологде стал победителем премии «Архиwood» в номинации «Реставрация», сообщает сайт «Хранители наследия». Организаторы конкурса назвали реставрацию этого городского деревянного дома начала XX века уникальной.

Напомним, инвестор Герман Якимов выкупил здание у городской администрации и занялся его восстановлением. Главным архитектором проекта реставрации стал Владимир Лукин, руководил работами Владимир Новоселов. Реставраторы попытались максимально оставить подлинный материал. То, что не удалось сохранить, воссоздавали по старым фотографиям.

Дом был открыт после реставрации осенью прошлого года, на первом этаже собственник разместил цветочный магазин.