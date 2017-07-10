В Белозерском районе открылся новый лесоперерабатывающий завод

10.07.2017 [Экономика]
В Белозерском районе открылся новый лесоперерабатывающий завод

Новый деревоперерабатывающий завод открыли на выходных в деревне Верегонец Белозерского района. Запуск предприятия – один из этапов реализации компанией «Белозерсклес» крупного инвестиционного проекта, признанного приоритетным в области освоения лесов, сообщает пресс-служба губернатора Вологодской области.

Современный мощный комплекс деревопереработки был построен буквально за год, с июня 2016 года. Новый лесопильный завод позволит перерабатывать свыше 200 тыс. куб. метров леса и выпускать 100 тыс куб. метров сухих пиломатериалов. Кроме того, там создано 100 новых рабочих мест.

- Лесопромышленный комплекс Вологодчины – один из крупнейших в стране, за последние пять лет мы увеличили объем лесозаготовки на 22% и занимаем второе место в России по этому показателю, - отметил глава региона Олег Кувшинников. - Мы видим, что строительство новых объектов на территории области не останавливается. Завод, который мы сегодня запускаем, пример того, что промышленность нашей страны развивается, несмотря на трудности и санкции.

Вопросы экономического развития области также обсуждались на II Инвестиционном форуме туристических районов области, который прошел в субботу в Белозерске. Мероприятие объединило представителей бизнеса, культуры и муниципальной власти из пяти северо-западных территорий Вологодчины: Белозерского, Кирилловского, Вашкинского, Вожегодского и Вытегорского районов. Все они представили по три приоритетных инвестиционных проекта, касающихся развития рекреационных зон, объектов инфраструктуры, событийного и познавательного туризма.

Тэги: заводы, лесопромышленный комплекс
Фото пресс-службы губернатора Вологодской области
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