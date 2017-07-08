В Устюженском районе за рулем съехавшей в кювет машины нашли мертвого водителя
08.07.2017 [Происшествия]
В Устюженском районе ВАЗ съехал в кювет. Мужчину, находившегося за рулем, нашли мертвым.
Инцидент произошел сегодня около 11 часов утра на на 3 километре автодороги Устюжна-Сандово. Автомобиль ВАЗ-21703 съехал в кювет. В машине было обнаружено тело 48-летнего водителя без внешних признаков телесных повреждений.
- По предварительным данным, съезд автомашины в кювет мог произойти из-за резкого ухудшения состояния здоровья водителя, - сообщает пресс-служба областного УМВД.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
фото областного МВД
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