Футбольный клуб «Череповец» разгромил нижегородское «Торпедо-ШОР», а «СДЮШОР-Вологда» одержала первую победу. 5 июля прошли матчи очередного тура первенства межрегиональной федерации футбола «Золотое кольцо» среди любительских команд 3 лиги.



Череповчане на выезде были сильнее нижегородского «Торпедо М ШОР». Уже в первом тайме забили три мяча, а после перерыва довели счёт до 5:0. Дублем в этом матче отметился Егор Кострюхин, ещё по голу забили Артур Малыгин, Алексей Шихов и Максим Мешалкин.



5 июля также на домашнем стадионе СДЮШОР №3 принимала тверскую «СШОР-Волгу». Первый тайм завершился в ничью 1:1, но после перерыва вологжане забили два мяча и довели матч до победы 3:2. Дублем в вологодской команде отметился Дмитрий Пименов, и ещё один гол на счету Кирилла Корепова.



ФК «Череповец» после этого тура продолжает занимать первое место, а «СДЮШОР-Вологда» разместилась на восьмой строчке турнирной таблице, и уже 16 июля эти клуб встречаться между собой. Игра пройдёт в Череповце.

