Череповчанин стал победителем Первенства России по легкой атлетике среди юниоров

Череповчанин стал победителем Первенства России по лёгкой атлетике среди юниоров. В начале июля в Калуге прошли соревнования по легкой атлетике среди спортсменов младше 20 лет.



Кирилл Лужинский, выступающий параллельным зачетом за Вологодскую область и Санкт-Петербург, стал победителем эстафеты 4x400 метров в составе сборной северной столицы. В индивидуальных соревнованиях Кирилл вышел в финал в беге на 400 метров, где занял 8 место.



Ещё одна представительница Вологодской области, Софья Новацкая, замкнула первую двадцатку в беге на 100 и 200 метров.