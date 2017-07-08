Череповчанин стал победителем Первенства России по легкой атлетике среди юниоров

08.07.2017 [Спорт]

Череповчанин стал победителем Первенства России по лёгкой атлетике среди юниоров. В начале июля в Калуге прошли соревнования по легкой атлетике среди спортсменов младше 20 лет.

Кирилл Лужинский, выступающий параллельным зачетом за Вологодскую область и Санкт-Петербург, стал победителем эстафеты 4x400 метров в составе сборной северной столицы. В индивидуальных соревнованиях Кирилл вышел в финал в беге на 400 метров, где занял 8 место.

Ещё одна представительница Вологодской области, Софья Новацкая, замкнула первую двадцатку в беге на 100 и 200 метров.

Тэги: лёгкая атлетика
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