Вологжанин, являясь директором строительной фирмы, присвоил себе около 50 миллионов рублей

07.07.2017 [Происшествия]

Как сообщает прокуратура г. Вологды,  60-летний вологжанин, являясь генеральным директором строительной компании из Краснодарского края, заключал договоры с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.  По условиям сделок он  должен был произвести расчет за выполненные работы и оказанные услуги, однако взятые на себя обязательства не выполнил.

В общей сложности за два года вологжанин похитил более 49 миллионов рублей у девяти потерпевших. Деньгами злоумышленник распорядился по своему усмотрению.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Расследование дела завершено и направлено в городской суд.


 

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