Вологжанин, являясь директором строительной фирмы, присвоил себе около 50 миллионов рублей

Как сообщает прокуратура г. Вологды, 60-летний вологжанин, являясь генеральным директором строительной компании из Краснодарского края, заключал договоры с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями. По условиям сделок он должен был произвести расчет за выполненные работы и оказанные услуги, однако взятые на себя обязательства не выполнил.

В общей сложности за два года вологжанин похитил более 49 миллионов рублей у девяти потерпевших. Деньгами злоумышленник распорядился по своему усмотрению.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Расследование дела завершено и направлено в городской суд.



