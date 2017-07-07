В Вологде коммунальные службы планируют откачивать воду круглосуточно

В Вологде коммунальные службы вынуждены работать круглосуточно. Причиной такого графика стали затяжные дожди.

В дневное время в работах задействовано 8 бригад «Вологдагорводоканала», в ночное время – три. Воду откачивают как с проезжей части , так и стротуаров. Кроме того, ведется работа во дворах.

Сегодня бригады коммунальщиков выезжали по вызовам на ул. Ветошкина, Яшина, Предтеченскую, Пирогова. Также ранним утром производилась откачка воды из подвала одного из торговых центров на ул. Новгородской, сообщает администрация г. Вологды.

Подтопления стали итогом проливных дождей. С начала июля в Вологде выпало больше половины месячной нормы осадков. По словам метеорологов, дождь, начавшийся накануне вечером, будет идти весь день пятницы и немного ослабнет в выходные. В связи с этим коммунальные службы продолжат работу в усиленном режиме.

В случае подтопления проезжей части или пешеходной зоны необходимо обращаться в диспетчерскую «Вологдагорводоканала» по телефонам: 75-72-15 и 75-33-49. Если вода скопилась во дворе или в подвале многоквартирного дома, следует звонить в свою управляющую компанию.