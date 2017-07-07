21-летний житель Тотемского района обокрал сельскую школу

В Тотемском районе полицейские раскрыли кражу техники из сельской школы. Вором оказался местный житель.

В районную полицию поступило заявление о краже техники из сельской школы. В ночь с 28 на 29 июня из учебного заведения пропали системные блоки, простые и многофункциональные принтеры, ноутбук и мультимедиа-проекторы. Ущерб оценили в 80 тысяч рублей.

Под подозрение в краже попал 21-летний местный житель. Молодой человек сознался в содеянном и пояснил, что о многочисленной дорогостоящей технике в сельской школе, узнал от знакомых подростков.

- В ночное время он проник на школьную территорию и вырвал входной замок, после чего проник внутрь. Молодой человек вынес системные блоки, простые и многофункциональные принтеры, ноутбук и мультимедиа-проекторы. Похищенное он спрятал за гаражами неподалеку и перевез к себе домой,- сообщает пресс-служба областного управления МВД.

Со слов задержанного, ноутбук он продал неизвестному. Остальное имущество стражи порядка изъяли и вернули в школу.

Ранее молодой человек судим не был.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража, с проникновением в помещение».