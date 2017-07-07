21-летний житель Тотемского района обокрал сельскую школу

07.07.2017 [Происшествия]

В Тотемском районе полицейские раскрыли кражу техники из сельской школы. Вором оказался местный житель.

В районную полицию поступило заявление о краже техники из сельской школы. В ночь с 28 на 29 июня из учебного заведения пропали системные блоки, простые и многофункциональные принтеры, ноутбук и мультимедиа-проекторы. Ущерб оценили в 80 тысяч рублей.

Под подозрение в краже попал 21-летний местный житель. Молодой человек сознался в содеянном и пояснил, что о многочисленной дорогостоящей технике в сельской школе, узнал от знакомых подростков.

- В ночное время он проник на школьную территорию и вырвал входной замок, после чего проник внутрь. Молодой человек вынес системные блоки, простые и многофункциональные принтеры, ноутбук и мультимедиа-проекторы. Похищенное он спрятал за гаражами неподалеку и перевез к себе домой,- сообщает пресс-служба областного управления МВД.

Со слов задержанного, ноутбук он продал неизвестному. Остальное имущество стражи порядка изъяли и вернули в школу.

Ранее молодой человек судим не был.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража, с проникновением в помещение».

 

Тэги: кража
Система Orphus

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Новым начальником УМВД по Вологодской области назначили Виктора Пестерева
В Вологодской области объявлена чрезвычайная ситуация по посевной кампании
В Вологде сотрудницу лишенного лицензии банка подозревают в фальсификации финансовых документов
В Вологде квартиросъемщики спалили балкон арендуемой квартиры
В Вологде появилась новая баскетбольная команда
В Череповце 16-летний мальчик умер, отравившись газом из баллончика
В Вологде полиция проводит осмотр в штабе Навального
В Вологде бойцы Росгвардии задержали дебошира с топором и макетом автомата
В Вологду закупили первый низкопольный автобус, работающий на газомоторном топливе
В Вологде ищут 17-летнюю Алену Коробову
06.07.2017 [Общество]

Новым начальником УМВД по Вологодской области назначили Виктора Пестерева

7511
3
07.07.2017 [Экономика]

Вологодская область на первом месте среди регионов России по числу потребительских банкротств

1023
0
07.07.2017 [Общество]

В парке 200-летия Череповца появится площадка для детей-инвалидов

293
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Вологжанин, являясь директором строительной фирмы, присвоил себе около 50 миллионов рублей
В Вологде коммунальные службы планируют откачивать воду круглосуточно
21-летний житель Тотемского района обокрал сельскую школу
Вологжан приглашают помочь выбрать общественные места, где будут установлены скамейки
Гендиректор «Элетросталь–Инвест» получил условный срок за растрату имущества
В Череповце на реконструкцию парка Победы направят 21,4 млн рублей
Полутораметровые пироги-лодки испекут в Усть-Кубинском районе
 
19.06.2017 [Общество]

В жанре хоррор

5545
0
07.07.2017 [БлогоVO]

Крепость в Вологде - Вологодский Кремль (Архиерейский двор)

234
0
06.07.2017 [Обзор Прессы]

Очередной профессиональный спорт на Вологодчине может исчезнуть

421
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика