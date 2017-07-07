Вологжан приглашают помочь выбрать общественные места, где будут установлены скамейки

07.07.2017 [Общество]

Вологжане могут выбрать общественные зоны, где буду установлены новые скамейки. Всего скамеек – 34. Общественных зон – 10: 4 бульвара и 6 скверов. Бульвары на улице Мира, на улице Первомайской, на улице Воровского, на улице Пирогова. Скверы: у памятника маршалу Коневу, 825-летия города Вологды, у памятника маршалу Коневу, на Торговой площади, на реке Копанка, сквер на площади им.Бабушкина, у памятника Ильюшину.

Проголосовать за понравившуюся общественную зону можно на сайте «Вологда-Портал» (левый нижний баннер).

На сегодняшний день в голосовании приняли участие 84 человека. Лидирует Бульвар на улице Мира, ему отдали голоса 23 участника. На последнем месте пока сквер у памятника Ильюшина. За установку там скамеек проголосовал один человек.

Напомним, сертификат на 34 скамейки администрации на торжественном открытии Дня города, которое состоялось на Кремлевской площади, вручил председатель законодательного собрания Вологодской области Андрей Луценко, подчеркнув, что места, где они будут установлены, предстоит решить вологжанам.

Тэги: скамейки
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