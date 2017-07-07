Гендиректор «Элетросталь–Инвест» получил условный срок за растрату имущества

В Вологде вынесли приговор генеральному директору АО «Элетросталь–Инвест». Суд установил, что ПАО «Северсталь» поставляло в адрес АО «Элетросталь–Инвест» металлопродукцию, в том числе для ее размещения на складе ответственного хранения. Генеральный директор принимающего предприятия дал указание подчиненным использовать продукцию со склада в своем производстве. Таким образом, рулоны металла поступали на плавку без предварительного выкупа продукции у собственника. Ущерб от совершения преступления составил более 20 млн рублей, сообщает прокуратура г. Вологды.

Однако до судебного заседания часть ущерба в размере около 9 млн рублей была возмещена. В конце судебного разбирательства потерпевшей стороной было заявлено о полном возмещении ущерба.

В отношении генерального директора АО «Электросталь-Инвест» было возбуждено уголовное дело по части 4 статье 160 УК РФ (Присвоение или растрата в особо крупном размере). Приговором Вологодского городского суда подсудимому назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно со штрафом в размере 200 тыс. рублей и испытательным сроком на 1 год.