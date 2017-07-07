В Череповце на реконструкцию парка Победы направят 21,4 млн рублей

Аукцион на реконструкцию парка Победы в Череповце выиграла фирма «Гоара». Подписание контракта с подрядной организацией запланировано на 14 июля. Стоимость работ составит 21 миллион 445 тысяч рублей.

- Cделают ограждение вниз к реке, тротуары, построят детскую и спортивную площадки, также в контракт входит полное благоустройство территории, наружное освещение. Сдать объект должны 30 декабря. Эта компания хорошо себя зарекомендовала по прежним проектам, - пояснила cherinfo.ru главный инженер по подготовке производства МКУ «Управление капстроительства и ремонтов» Елена Косарева.

Также в этом году запланирован ремонт лыжероллерной трассы. Аукцион на эти работы предварительно назначен на 11 июля. На ремонт спортивной трассы дополнительно выделено 19 миллионов 200 тысяч рублей.

- По лыжероллерной трассе документы готовы, но эти работы финансируют область и федерация, заказ на аукционы размещает государственная комиссия Вологодской области. Думаю, на следующей неделе лот будет на электронных торгах. Лыжероллерная трасса будет капитально отремонтирована, будет соответствовать всем нормативам. Вдоль трассы появятся дорожки для скандинавской ходьбы и тротуары, — рассказала Елена Косарева.

Реконструкция парка Победы разбита на несколько этапов. Предполагается, что позднее здесь появятся новые экспозиции, выставочный павильон, зона для экстремальных видов спорта, детский городок, прогулочные зоны.