В Череповце на реконструкцию парка Победы направят 21,4 млн рублей

07.07.2017 [Общество]

Аукцион на реконструкцию парка Победы в Череповце выиграла фирма «Гоара». Подписание контракта с подрядной организацией запланировано на 14 июля. Стоимость работ составит 21 миллион 445 тысяч рублей.

- Cделают ограждение вниз к реке, тротуары, построят детскую и спортивную площадки, также в контракт входит полное благоустройство территории, наружное освещение. Сдать объект должны 30 декабря. Эта компания хорошо себя зарекомендовала по прежним проектам, - пояснила cherinfo.ru главный инженер по подготовке производства МКУ «Управление капстроительства и ремонтов» Елена Косарева.

Также в этом году запланирован ремонт лыжероллерной трассы. Аукцион на эти работы предварительно назначен на 11 июля. На ремонт спортивной трассы дополнительно выделено 19 миллионов 200 тысяч рублей.

- По лыжероллерной трассе документы готовы, но эти работы финансируют область и федерация, заказ на аукционы размещает государственная комиссия Вологодской области. Думаю, на следующей неделе лот будет на электронных торгах. Лыжероллерная трасса будет капитально отремонтирована, будет соответствовать всем нормативам. Вдоль трассы появятся дорожки для скандинавской ходьбы и тротуары, — рассказала Елена Косарева.

Реконструкция парка Победы разбита на несколько этапов. Предполагается, что позднее здесь появятся новые экспозиции, выставочный павильон, зона для экстремальных видов спорта, детский городок, прогулочные зоны.

Тэги: парк, Строительство
Система Orphus

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

В Вологодской области ожидаются грозы с сильным ветром
Новым начальником УМВД по Вологодской области назначили Виктора Пестерева
В Вологодской области объявлена чрезвычайная ситуация по посевной кампании
В Вологде офицер Росгвардии обезвредил вооруженного дебошира
В Вологде сотрудницу лишенного лицензии банка подозревают в фальсификации финансовых документов
В Череповце 16-летний мальчик умер, отравившись газом из баллончика
В Вологде квартиросъемщики спалили балкон арендуемой квартиры
В Вологде появилась новая баскетбольная команда
В Вологде полиция проводит осмотр в штабе Навального
В Вологде бойцы Росгвардии задержали дебошира с топором и макетом автомата
06.07.2017 [Общество]

Новым начальником УМВД по Вологодской области назначили Виктора Пестерева

6622
3
07.07.2017 [Экономика]

Вологодская область на первом месте среди регионов России по числу потребительских банкротств

763
0
07.07.2017 [Общество]

В парке 200-летия Череповца появится площадка для детей-инвалидов

258
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Вологжан приглашают помочь выбрать общественные места, где будут установлены скамейки
Гендиректор «Элетросталь–Инвест» получил условный срок за растрату имущества
В Череповце на реконструкцию парка Победы направят 21,4 млн рублей
Полутораметровые пироги-лодки испекут в Усть-Кубинском районе
Сокольчанин угнал машину с парковки в Вологде и поехал в Петербург
В Вологде планируют сократить муниципальный долг на 10%
Пушку у домика Петра I в Вологде установили на новый лафет
 
19.06.2017 [Общество]

В жанре хоррор

5507
0
07.07.2017 [БлогоVO]

Ушла эпоха. Амфитеатр разбирают

500
0
06.07.2017 [Обзор Прессы]

Очередной профессиональный спорт на Вологодчине может исчезнуть

382
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика