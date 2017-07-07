Полутораметровые пироги-лодки испекут в Усть-Кубинском районе

07.07.2017 [Общество]

Усть-Кубинский район готовится отметить главный летний праздник «Устью – праздник, лодке – честь». Торжества начнутся днем 7 июля – на набережной райцентра состоится конкурс скульптур из песка «Песочные фантазии». Также в пятницу состоится презентация районной Доски Почета и фотовыставки «Родной земли многоголосье».

Официальное открытие XVII областного конкурса профессионального мастерства по изготовлению лодок намечено на набережной Устья в 17-00. В акватории реки Кубены пройдут соревнования по гребле на весельных лодках. Также в программе праздника – ловля рыбы на поплавочную удочку, конкурсы на лучшее приготовление ухи на костре и оформление дегустационных площадок.

8 июля в 12-00 у «Трактира на Советской» откроется площадка «Вкусные лодочки». На ней местные кулинары представят фирменные полутораметровые пироги, выполненные в форме лодок, а народный ансамбль «Северяночка» и студия «Ладушки» выступят с концертной программой.

С 10-00 до 14-00 на набережной реки Кубены развернет свою работу интерактивная площадка «Лодочная пристань» I районного конкурса художественного декоративно-прикладного и технического творчества «Лодка в миниатюре-2017». На 11-30 намечен спуск лодок на воду и испытание их ходовых качеств.

В 13-00 в Устье начнется концерт участников IV областного фестиваля народного художественного творчества «Лодка приглашает в хоровод». Завершится День Усть-Кубинского района в 22-45 огненно-пиротехническим шоу с участием вологодского коллектива «Bonfire» и фейерверком, сообщает сайт правительства области.

Фото газеты «Северная Новь»

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