Сокольчанин угнал машину с парковки в Вологде и поехал в Петербург

В Вологде полицейские раскрыли угон машины. То, что транспортное средство угнали, хозяин авто узнал от сотрудников полиции.

Сотрудники ДПС на 14 километре трассы Вологда - Новая Ладога остановили водителя «ВАЗ – 2107», который ехал с превышением скорости. Документов на автомобиль мужчина предоставить не смог, и был доставлен в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств.

Задержанным оказался 31-летний житель Сокольского района. Выяснилось, что автомобиль ему не принадлежит. На машине мужчина ехал в Санкт-Петербург.

Оперативники установили хозяина угнанного авто и связались с ним. То, что машину угнали, мужчина узнал уже от правозащитников и был очень удивлен.

- Владелец транспортного средства рассказал, что машина находилась на территории одной из организаций областного центра. Автомобиль был не заперт, а ключи лежали на сидении, - сообщает пресс-служба областного управления МВД.

В пресс-службе пояснили, что машина находилась на частной стоянке предприятия. Стоянка не закрытая. Какого конкретно предприятия, в МВД не говорят.

Возбуждено уголовное дело по статье «Угон».