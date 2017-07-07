В Вологде планируют сократить муниципальный долг на 10%

07.07.2017 [Экономика]

Специалисты городской администрации добиваются снижения ставок по действующим кредитам, чтобы сократить сумму обслуживания налога. Если год назад кредитный процент составлял 12-14 %, то сейчас этот показатель приближен к ставке рефинансирования, сообщает администрация города.

– Мэр Вологды Андрей Травников на текущий год поставил задачу – сократить расходы на обслуживание муниципального долга минимум на 10 %. Сейчас на обслуживание муниципального долга в бюджете города предусмотрено 190 миллионов рублей. Чтобы уменьшить эту сумму, проводится, начатая еще в 2016 году, работа по замещению дорогих банковских кредитов более дешевыми, – прокомментировал ситуацию начальник Департамента финансов Администрации Вологды Сергей Бурков.

Добавим, что доходы городского бюджета в 2017 году составят 6,3 миллиарда рублей, а расходы – 6,6 миллиарда при дефиците в 260 миллионов. Основные меры по преодолению дефицита в этом году – сокращение расходов на проведение общегородских праздников, содержание профессиональных спортивных команд и аппарата чиновников.

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