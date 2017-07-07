Пушку у домика Петра I в Вологде установили на новый лафет

Накануне у домика Петра I состоялось торжественное открытие обновленного памятника: пушка теперь установлена на новом лафете, сообщает cultinfo.ru. Новую опору закрепили на асфальтовой площадке перед музеем и воссоединили конструкцию с двухсотлетней пушкой.

- Спустя сто лет уникальный памятник, наследие петровской эпохи, возрожден. И событие это без сомнения, историческое. Поэтому очень хочется назвать всех, кто внес в это лепту. Студенты-историки ВоГУ под руководством заместителя декана исторического факультета Марины Левковой нашли в архивах чертежи, студент Александр Макаров сделал электронный макет и рассчитал нагрузку. ООО «КранСтройСервис» безвозмездно изготовило металлическое сооружение, а специалисты «Вологдагорводоканала» осуществили перевозку. Все эти люди, бесконечно любящие свой город, помогли в восстановлении исторической реликвии», -рассказал заведующий домом-музеем Петра Первого Андрей Котов.

По информации вологодского музея-заповедника, артиллерийское орудие петровской эпохи было изготовлено на Шуйском оружейном заводе в Карелии, ныне Петровский оружейный завод. Вес орудия более 1700 килограммов, длина ствола – около трех метров. Стреляла пушка семикилограммовыми ядрами.

Впервые оружейная реликвия была установлена на деревянном лафете, у Дома Перта I, 5 июня 1885 года. В 1910 году деревянная опора себя изжила, и более ста лет пушка простояла без опоры.