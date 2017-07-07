Жителя Вологды приговорили к условному сроку за секс с 15-летней девочкой

07.07.2017 [Происшествия]

26-летнего жителя Вологды приговорили к условному сроку за секс с несовершеннолетней девочкой.

Следствием и судом установлено, что в летом 2016 года молодой человек встречался с 15-летней девочкой . Он поддерживал с ней интимные отношения, когда та приходила к нему в гости. Факт совершения преступления вскрылся, когда девочка забеременела.

Собранные следственным отделом по городу Вологда доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении вологжанина. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 134 УК РФ (половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста).

Подсудимому назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно, сообщает региональное управление следственного комитета.

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