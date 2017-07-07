В парке 200-летия Череповца появится площадка для детей-инвалидов

В парке 200-летия Череповца началось строительство площадки для детей с ограниченными возможностями, сообщает сайт мэрии Череповца.

- Это будет безопасная площадка с резиновым противоударным покрытием. Предусмотрен заезд для детей в инвалидных колясках. Будут установлены модули, где дети смогут играть, развивать моторику, рассказала директор городского культурно - досугового центра «Единение» Наталия Беляева.

С инициативой сделать в парке такую площадку выступил ТОС «Летний». На реализацию обустройства игровой зоны в рамках проекта «Народный бюджет ТОС» выделено два миллиона рублей.

Предполагается, что строительство завершится этим летом.

Общая площадь парка – пять гектаров. Но, значительная его часть до сих пор напоминает заросли. Дело в том, что изначально это была санитарно-защитная зона между жилыми кварталами и заводом силикатного кирпича, деревья сажали активно и довольно хаотично. В 1977 году было принято решение превратить территорию в парк: в будущем парке сделали аллеи со скамейками, установили аттракционы и спортивную площадку.

Чиновники заверили, что на строительстве «особенной» площадке не остановятся. И в будущем парк 200-летия превратится в парк семейного отдыха.

Реконструировать парк будут поэтапно. Проект парка и смету расходов планируют подготовить к 2018 году.

- Самая большая проблема - это сети: сейчас парк запитан от завода силикатного кирпича, поэтому нет возможности устанавливать аттракционы. Проектировщики должны предусмотреть строительство трансформаторной подстанции. Также необходимо подвести канализацию, воду, построить административное здание и теплые туалеты. Еще нужно сделать дорожную сеть. Она частично есть, но ее нужно отремонтировать, а также построить новые дорожки. Деревьев здесь очень много, уже получено разрешение на снос 305 аварийных и больных деревьев, - рассказала заместитель начальника управления по делам культуры Светлана Волохова.

В этом году парк 200-летия отметит свой юбилейный день рождения – 40 летие.