В парке 200-летия Череповца появится площадка для детей-инвалидов

07.07.2017 [Общество]

В парке 200-летия Череповца началось строительство площадки для детей с ограниченными возможностями, сообщает сайт мэрии Череповца.

- Это будет безопасная площадка с резиновым противоударным покрытием. Предусмотрен заезд для детей в инвалидных колясках. Будут установлены модули, где дети смогут играть, развивать моторику, рассказала директор городского культурно - досугового центра «Единение» Наталия Беляева.

С инициативой сделать в парке такую площадку выступил ТОС «Летний». На реализацию обустройства игровой зоны в рамках проекта «Народный бюджет ТОС» выделено два миллиона рублей.

Предполагается, что строительство завершится этим летом.

Общая площадь парка – пять гектаров. Но, значительная его часть до сих пор напоминает заросли. Дело в том, что изначально это была санитарно-защитная зона между жилыми кварталами и заводом силикатного кирпича, деревья сажали активно и довольно хаотично. В 1977 году было принято решение превратить территорию в парк: в будущем парке сделали аллеи со скамейками, установили аттракционы и спортивную площадку.

Чиновники заверили, что на строительстве «особенной» площадке не остановятся. И в будущем парк 200-летия превратится в парк семейного отдыха.

Реконструировать парк будут поэтапно. Проект парка и смету расходов планируют подготовить к 2018 году.

 - Самая большая проблема - это сети: сейчас парк запитан от завода силикатного кирпича, поэтому нет возможности устанавливать аттракционы. Проектировщики должны предусмотреть строительство трансформаторной подстанции. Также необходимо подвести канализацию, воду, построить административное здание и теплые туалеты. Еще нужно сделать дорожную сеть. Она частично есть, но ее нужно отремонтировать, а также построить новые дорожки. Деревьев здесь очень много, уже получено разрешение на снос 305 аварийных и больных деревьев, - рассказала заместитель начальника управления по делам культуры Светлана Волохова.

В этом году парк 200-летия отметит свой юбилейный день рождения – 40 летие.

 

Тэги: Строительство, детские площадки
Система Orphus

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

В Вологодской области ожидаются грозы с сильным ветром
Новым начальником УМВД по Вологодской области назначили Виктора Пестерева
В Вологодской области объявлена чрезвычайная ситуация по посевной кампании
В Вологде офицер Росгвардии обезвредил вооруженного дебошира
В Вологде сотрудницу лишенного лицензии банка подозревают в фальсификации финансовых документов
В Череповце 16-летний мальчик умер, отравившись газом из баллончика
В Вологде квартиросъемщики спалили балкон арендуемой квартиры
В Вологде появилась новая баскетбольная команда
В Вологде полиция проводит осмотр в штабе Навального
В Вологде бойцы Росгвардии задержали дебошира с топором и макетом автомата
06.07.2017 [Общество]

Новым начальником УМВД по Вологодской области назначили Виктора Пестерева

6622
3
07.07.2017 [Экономика]

Вологодская область на первом месте среди регионов России по числу потребительских банкротств

762
0
07.07.2017 [Общество]

В парке 200-летия Череповца появится площадка для детей-инвалидов

257
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Вологжан приглашают помочь выбрать общественные места, где будут установлены скамейки
Гендиректор «Элетросталь–Инвест» получил условный срок за растрату имущества
В Череповце на реконструкцию парка Победы направят 21,4 млн рублей
Полутораметровые пироги-лодки испекут в Усть-Кубинском районе
Сокольчанин угнал машину с парковки в Вологде и поехал в Петербург
В Вологде планируют сократить муниципальный долг на 10%
Пушку у домика Петра I в Вологде установили на новый лафет
 
19.06.2017 [Общество]

В жанре хоррор

5507
0
07.07.2017 [БлогоVO]

Ушла эпоха. Амфитеатр разбирают

500
0
06.07.2017 [Обзор Прессы]

Очередной профессиональный спорт на Вологодчине может исчезнуть

382
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика