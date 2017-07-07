В Вологде 21-летний молодой человек и его приятель-подросток осуждены за покупку "спайса"

Двух вологжан приговорили к условному сроку за покупку курительной смеси.



Как сообщает региональное управление следственного комитета, 10 октября прошлого года 21-летний молодой человек приехал в Вологду из Вологодского района, где встретился со своим 16-летним приятелем.

­– Молодые люди, действуя по предварительному сговору, около дома на ул. Пригородной приобрели курительную смесь общей массой 9,678 грамма (что относится к крупному размеру). Они хранили вещество у себя до момента обнаружения и изъятия сотрудниками полиции, – пояснила старший помощник руководителя СУ СК РФ Наталья Летенкова.

Суд признал молодых людей виновными в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 УК РФ (незаконное приобретение и хранение наркотического средства). 16-летний вологжанин получил 1,5 года лишения свободы условно, а его «компаньон» – 3 года условного срока.