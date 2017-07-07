Чиновницу из администрации Чагоды наказали за незаконную проверку местного отделения ДОСААФ

В Чагоде прокуратура признала незаконной проверку, проведенную местной администрацией в отношении районного отделения «Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту России».

Выяснилось, органом местного самоуправления фактически проведена выездная проверка соблюдения обществом земельного законодательства. При этом правовых оснований для ее проведения не было, документы организации истребованы без направления мотивированного запроса, сообщает областная прокуратура.

В итоге ведомство направило в местную администрацию представление о необходимости устранения нарушений, по результатам рассмотрения которого виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. Кроме того, главный специалист районного отдела жилищно-коммунального хозяйства, имущественных и земельных отношений судом привлечена к административной ответственности по статье «Несоблюдение должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченных на осуществление муниципального контроля, требований законодательства о муниципальном контроле».