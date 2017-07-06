Восьмилетняя Милана Королева из Череповца завоевала серебро международной олимпиады по ментальной арифметике

Двое маленьких череповчан представляли Россию на международной олимпиаде по ментальной арифметике. Оба вернулись с призовыми местами.

Восьмилетняя Милана Ковалева завоевала серебро, а семилетний Ян Серов – бронзу.

Юным математикам нужно было решить 210 примеров за 30 минут способом ментального счета. Милана справилась с заданием за 16 минут.

- Дочь занимается в центре развития интеллекта «Пифагорка» уже полтора года. Ей очень нравится, и прогресс на лицо - иногда она считает быстрее меня. На олимпиаде Милана не волновалась, турнир длился всего полчаса. На следующий день объявили итоги, наградили медалью, дипломом и сертификатом участника,- рассказала сайту мэрии Череповца мама победительницы Екатерина Ковалева.

Это не первая победа девочки. Ранее она заняла первое место на международном турнире по ментальной арифметике в Москве.

Всего от России участвовали шесть учеников. Это ребята из Истры, Королева, Оренбурга. Все шестеро завоевали призовые места.

Международная олимпиада по ментальной арифметике проходила в Турции. Всего в ней принимали участие 292 юных математика из России, Украины, Турции, Казахстана, Болгарии, Азербайджана и Молдовы.