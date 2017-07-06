Пьяный череповчанин избил собственную мать и не выпускал ее из квартиры

06.07.2017 [Происшествия]

Накануне вечером в полицию Череповца обратилась 57-летняя жительница одного из домов по улице Красной. Женщина сообщила, что ее сын, находясь в сильном алкогольном опьянении, избил ее, а после  заблокировал в одной из комнат квартиры. На место происшествия выехали сотрудники патрульно-постовой службы и отряд МЧС. Полицейские задержали 35-летнего череповчанина. Спасатели выломали запертую дверь и освободили женщину.

Как пояснила потерпевшая, в течение дня сын употреблял алкогольные напитки. Между матерью и сыном произошла ссора, в результате которой он начал угрожать и избивать потерпевшую.  Потом он запер женщину в комнате и заколотил дверь гвоздями.

Агрессивный череповчанин был доставлен в отдел полиции № 2 по Череповцу.  На мужчину был составлен административный протокол,  за нанесенные матери побои его ожидает штраф от 5 до 30 тысяч рублей, сообщает областное УМВД.

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