Пьяный череповчанин избил собственную мать и не выпускал ее из квартиры

Накануне вечером в полицию Череповца обратилась 57-летняя жительница одного из домов по улице Красной. Женщина сообщила, что ее сын, находясь в сильном алкогольном опьянении, избил ее, а после заблокировал в одной из комнат квартиры. На место происшествия выехали сотрудники патрульно-постовой службы и отряд МЧС. Полицейские задержали 35-летнего череповчанина. Спасатели выломали запертую дверь и освободили женщину.

Как пояснила потерпевшая, в течение дня сын употреблял алкогольные напитки. Между матерью и сыном произошла ссора, в результате которой он начал угрожать и избивать потерпевшую. Потом он запер женщину в комнате и заколотил дверь гвоздями.

Агрессивный череповчанин был доставлен в отдел полиции № 2 по Череповцу. На мужчину был составлен административный протокол, за нанесенные матери побои его ожидает штраф от 5 до 30 тысяч рублей, сообщает областное УМВД.