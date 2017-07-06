Житель Великого Устюга пообещал знакомому купить запчасти для его машины, взял деньги и пропал

06.07.2017 [Происшествия]

В Великом Устюге полицейские раскрыли мошенничество. Мужчина взял у знакомого около 70 тысяч рублей, обещая купить ему запчасти для машины, а потом пропал.

В районное отделение полиции с заявлением о мошенничестве обратился устюжанин. Он рассказал, что ему были необходимы запчасти для своей машины. Помочь с их покупкой вызвался его приятель. Автозапчасти решили заказать в Санкт-Петербурге. В течение месяца пострадавший перевел на карту «помощника» 70 тысяч для оплаты покупки. Однако необходимых запчастей потерпевший не дождался, а приятель пропал.

Задержали подозреваемого в мошенничестве в Вологде. Им оказался 36-летний житель Великого Устюга. Мужчина сознался в содеянном и рассказал, что деньги потратил на личные нужды.

Выяснилось, что после того как деньги закончилось, он отправился в Вологду, где совершил несколько правонарушений, в том числе квартирную кражу. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину»

Тэги: мошенничество
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