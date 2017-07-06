Новым начальником УМВД по Вологодской области назначили Виктора Пестерева

06.07.2017 [Общество]
Новым начальником УМВД по Вологодской области назначили Виктора Пестерева

Новым начальником управления МВД России по Вологодской области назначен Виктор Пестерев. Соответствующий указ подписан президентом России Владимиром Путиным. Он размещен на сайте "Российской газеты".

- Назначить генерал-майора полиции Пестерева Виктора Николаевича начальником Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Вологодской области, освободив его от занимаемой должности, - говорится в указе.

Судя по информации из открытых источников, ранее Виктор Николаевич Пестерев возглавлял управление МВД России по Белгородской области. Он родился 8 апреля 1964 года в Соколе, после срочной службы в вооруженных силах в январе 1986 года, поступил на службу в органы внутренних дел. За время службы в криминальной милиции прошел все ступени от должности оперуполномоченного уголовного розыска до первого заместителя - начальника криминальной милиции УВД по Мурманской области. В 2010 году был назанчен на должность начальника управления МВД России по Белгородской области.

Тэги: УМВД
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