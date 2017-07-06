В Вологде квартиросъемщики спалили балкон арендуемой квартиры

06.07.2017 [Происшествия]

Накануне в Вологде загорелся балкон квартиры на улице Ленинградской. Никто не пострадал.

Инцидент произошел около семи вечера в доме № 148. В однокомнатной квартире на четвертом этаже загорелся балкон. В квартире проживали арендаторы, в момент возгорания они находились дома.

Молодой человек зашел на кухню и увидел, что на балконе горят диван и стол. Он попытался потушить огонь самостоятельно, но не справился и вызвал специалистов. Со слов вологжанина, окно балкона было открыто.

- В результате возгорания огнем уничтожены диван, стол, стиральная машина, внутренняя отделка балкона, потолок кухни, оконная рама, закопчены балконы на 5 и 6 этажах,- рассказала пресс-служба областное управление МЧС.

По предварительным данным,  причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем. 

 

Тэги: пожар
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