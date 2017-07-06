В Вологде полиция проводит осмотр в штабе Навального

06.07.2017 [Общество]

В Вологде полиция ведет осмотр помещения штаба Навального. Об этом сообщают в соцсети его сотрудники.

Полицейские пришли в офис на Пречистенской набережной, 14 сегодня утром. Они предъявили активистам рапорт начальника по 1 отделения центра по противодействию экстремизму областного УМВД Дурягина М.А.

- По его мнению, получена информация, что здесь находится «запрещённая к свободному обороту литература, печатные материалы, содержащие клевету и оскорбления в отношении представителей органов власти, а также призывающие к грубым нарушениям порядка». Сейчас сотрудник полиции описывает «клеветнические» плакаты, - пишут в соцсети сотрудники штаба.

Сейчас правоохранители подсчитывают листовки и, по словам активистов, собираются их изымать.

Корреспондент Newsvo обратился за комментарием происходящего в пресс-службу областного УМВД, нас попросили оформить официальный запрос.

Тэги: Навальный, штаб, обыски
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