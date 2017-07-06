В Вологде зоозащитники спасли выпущенного в фонтан аквариумного сома

В Вологде зоозащитники спасли из городского фонтана аквариумного сома.

Информация о том, что в фонтане на площади Федулова плавает сом, появилась в группе общества защиты животных «Велес» в социальной сети днем 4 июля. В тот же день активисты приехали на место и достали рыбу из небезопасной для нее воды.

- Благодарим нашего незаменимого ловца Григория Юрьевича Соколова, сомик был аккуратно и быстро пойман! А также благодарим Марину за то, что оперативно приехала с ёмкостью под сома и забрала его к себе! – написала в соцсети зоозащитница Екатерина Махова.

Сейчас парчовый сом живет в аквариуме, как и положено.