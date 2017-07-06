Два школьника из Вологодского района отправятся на космодром Байконур

06.07.2017 [Общество]

Двое учеников Ермаковской средней школы Вологодского района - Артём Котин и Арина Мельникова - примут участие во Всероссийском детском космическом фестивале. Фестиваль пройдет с 26 по 30 июля на космодроме Байконур. Там ребята встретятся с космонавтом Сергеем Рязанским и проводят командира корабля «Союз» в полет на Международную космическую станцию.

-  Ребята стали победителями "Космического" конкурса, организаторами которого выступило Российское движение школьников. Чтобы побороться за участие в фестивале, ребятам нужно было заполнить анкету, подготовить портфолио о своих достижениях на разных уровнях за 2016-2017 учебный год и выполнить конкурсное задание - представить свой социальный проект, - сообщает администрация Вологодского района.

Артём Котин предложил создать патриотический клуб в школе, работа которого начнётся с 1 сентября 2017 года, а Арина Мельникова – эколого-краеведческий отряд «Инициатива». Отряд уже работает в школе, в него входят 54 ученика. Ребята  проводят экологические акции и субботники.

Всего во Всероссийском детском космическом фестивале в этом году примут участие 74 шкорльника из разных регионов страны.

Тэги: школьники, космонавты
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