Два школьника из Вологодского района отправятся на космодром Байконур

Двое учеников Ермаковской средней школы Вологодского района - Артём Котин и Арина Мельникова - примут участие во Всероссийском детском космическом фестивале. Фестиваль пройдет с 26 по 30 июля на космодроме Байконур. Там ребята встретятся с космонавтом Сергеем Рязанским и проводят командира корабля «Союз» в полет на Международную космическую станцию.

- Ребята стали победителями "Космического" конкурса, организаторами которого выступило Российское движение школьников. Чтобы побороться за участие в фестивале, ребятам нужно было заполнить анкету, подготовить портфолио о своих достижениях на разных уровнях за 2016-2017 учебный год и выполнить конкурсное задание - представить свой социальный проект, - сообщает администрация Вологодского района.

Артём Котин предложил создать патриотический клуб в школе, работа которого начнётся с 1 сентября 2017 года, а Арина Мельникова – эколого-краеведческий отряд «Инициатива». Отряд уже работает в школе, в него входят 54 ученика. Ребята проводят экологические акции и субботники.

Всего во Всероссийском детском космическом фестивале в этом году примут участие 74 шкорльника из разных регионов страны.