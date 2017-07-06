Никольск признан лучшим районным центром Вологодской области

В региональном правительстве подвели итоги конкурса «Лучшее поселение Вологодской области». Для участия в соревновании администрации поселений предоставляли заявку и информационную карту – заполняли перечень показателей по итогам отчетного года. Конкурсная комиссия, используя балльную систему, оценила показатели эффективности работы поселений, и определила победителей.

По итогам конкурса лучшим районным центром стал Никольск. В качестве награды город получит субсидию в 200 тысяч рублей. На втором месте в этой номинации – город Тотьма, на третьем – Вожегодское городское поселение.

В номинации «Поселения с численностью свыше 1500 человек» первое место занял город Кадников Сокольского района, на втором - сельское поселение Ферапонтовское Кирилловского района, на третьем – муниципальное образование Устьянское Усть-Кубинского района. Победитель в этой номинации получит 150 тысяч рублей.

Среди поселений с численностью менее 1500 человек победителем стало сельское поселение Ботановское Междуреченского района, которое получит 100 тысяч рублей. На втором месте в этой номинации муниципальное образование Ючкинское Вожегодского района, на третьем – Первомайское сельское поселение Чагодощенского района.

Средства, полученные по итогам конкурса, победители смогут направить на благоустройство детских площадок, зон отдыха и памятников, ямочный ремонт дорог, финансирование мероприятий в области массового спорта. Добавим, что 10% этих средств поселения победители имеют право направить на поощрение муниципальных служащих и сотрудников госучреждений, сообщает сайт правительства Вологодской области.