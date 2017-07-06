В Тарногском районе водитель без прав опрокинул ВАЗ в кювет

В Тарногском районе ВАЗ опрокинулся в кювет: 20-летний водитель не справился с управлением.

ДТП произошло в ночь с 5 на 6 июня на 84 км автодороги Костылево – Тарнога. Молодой человек за рулем ВАЗ-2107 допустил опрокидывание машины в кювет. С переломами бедра, костей таза и множественными ссадинами он был доставлен в больницу.

Как отмечают в пресс-службе регионального управления ГИБДД, прав на управление транспортным средством у водителя нет.