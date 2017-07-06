В Вологде к условному сроку приговорили подростка, который ударил обидчика ножом в живот

В Вологде вынесли приговор 15-летнему подростку, который, поссорившись со знакомым, чуть не убил его ножом.

Напомним, инцидент произошел 24 августа прошлого года возле одного из домов на улице Парковой: подсудимый поссорился со своим 17-летним знакомым. Во время ссоры мальчик поднялся к себе в квартиру, взял кухонный нож и, вернувшись к оппоненту, ударил его лезвием в область живота. Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи, потерпевший выжил.

Как рассказали в областном управлении следственного комитета, нападавший – мальчик из обычной, благополучной семьи. Потерпевший на протяжении длительного времени обижал подростка и, видимо, это и послужило причиной его вспышки гнева.

Приговором суда подсудимому с учетом всех обстоятельств дела назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно.