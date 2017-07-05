Поезд "Воркута-Петербург" частично сошел с рельсов в Ленинградской области

05.07.2017 [Происшествия]

Электровоз поезда "Воркута-Петербург" сегодня днем  частично сошел с рельсов на перегоне Ефимовская - Коли Октябрьской железной дороги. Сигнал о происшествии поступил в 14.08.

- По предварительной информации, поезд сообщением «Воркута – Санкт-Петербург» совершил касательное столкновение с путевой машиной из числа специального подвижного состава. Транспортными полицейскими установлено, что произошел сход одной колесной пары электровоза. Пострадавших нет, от пассажиров жалоб не поступало. По данному факту сотрудниками транспортной полиции проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщает управление на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу.

РБК пишет, что к месту происшествия направлены восстановительные поезда, причины схода тележки выясняются. По данным пресс-службы РЖД, одной из причин могло стать то, что «лапа путейской машины зашла в электровоз на 45 км/ч».

 

Тэги: ДТП на ж/д
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