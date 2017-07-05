В деревни Солманское и Горка Череповецкого района провели природный газ

05.07.2017 [Общество]

На территории Тоншаловского сельского поселения в Череповецком районе сегодня запустили газопровод. Он проходит через деревни Солманское и Горка,  к нему планируют подключить 246 существующих домов и те, что еще будут построены.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, объект построен в рамках программы газификации Вологодской области, финансируемой за счёт средств специальной надбавки к тарифу для крупных промышленных предприятий региона. Спецнадбавка – это первая часть средств. Вторая – это непосредственно сама инвестиционная программа «Газпром газораспределение». Таким образом, общая сумма строительства газопровода на этом участке составила более 9 миллионов рублей.

Непосредственное технологическое присоединение потребителей  будет проводиться платно. Все консультации жители могут получить при обращении в «единое окно».

- Программа газификации Вологодской области - грандиозная. Мы не останавливаемся на достигнутом. Возможность газифицировать более 200 домов – это не главный показатель, - отметил на открытии газопровода заместитель губернатора Вологодской области Виталий Тушинов. - Главный показатель – это то, что Череповецкий район получает возможность своего развития. Здесь достаточно большое количество земельных участков, которые могут быть предложены жителям Череповца и Череповецкого района для застройки. Теперь здесь есть все коммуникации, включая и газ.

Добавим, что в 2017 году в рамках Программы развития газификации и газоснабжения на территории Вологодской области на период  2016 – 2020 гг. за счет инвестиций ООО «Газпром межрегионгаз» начнут строительство шести межпоселковых газопроводов:

- п. Пионерский – д. Марковское – с. Шейбухта Междуреченского района;

- п. Пионерский – д. Новая – д. Букино – с. Спас-Ямщики –  д. Острецово – д. Змейцыно – с. Старое Междуреченского района;

- д. Большое Ефимово – д. Потуловская – д. Костюнинская –  д. Калинино – д. Матвеевская – д. Сметанино Верховажского района;

- ГРС Вохтога – д. Панкратово – с. Сидорово Грязовецкогорайона;

- д. Б. Косиково – д. Заемье – д. Сопелкино – д. Сидоровское Грязовецкого района;

- д. Шкулевская – д. Игумновская – д. Исаковская – д. Веригино – д. Маклинская – д. Семеновская – с. Красное Тарногского района

Тэги: газопровод
Система Orphus

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

В Вологодской области ожидаются грозы с сильным ветром
Госслужащих вологодского Росреестра наказали за недостоверные сведения о доходах
В Вологде офицер Росгвардии обезвредил вооруженного дебошира
В Вологодской области объявлена чрезвычайная ситуация по посевной кампании
В Вологде рано утром подожгли склад с полиэтиленовой пленкой
В Тарногском районе обнаружили тело пропавшей 9-летней девочки
Пропавшего в Череповецком районе мальчика нашли в Ярославской области
В Тарногском районе для поиска пропавшей девочки перегородили реку металлической сеткой
Вологодская гордума проголосовала за перевод территории Фрязиновского парка в зеленые зоны города
В Череповце 16-летний мальчик умер, отравившись газом из баллончика
04.07.2017 [Культура]

«Вологодские посылки»: в интернете появился сайт с работами ремесленников востока Вологодской области

1190
0
04.07.2017 [Культура]

В Вологодской области стартовал фестиваль «Музыкальная экспедиция»

524
0
29.06.2017 [Культура]

Выставка редких старообрядческих икон открылась в Музее фресок Дионисия

1269
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Поезд "Воркута-Петербург" частично сошел с рельсов в Ленинградской области
В деревни Солманское и Горка Череповецкого района провели природный газ
В Вологду закупили первый низкопольный автобус, работающий на газомоторном топливе
В Белозерске откроется выставка, посвященная медвежьей охоте
В Вологде бойцы Росгвардии задержали дебошира с топором и макетом автомата
В Вологодской области приставы отправили на утилизацию контрафактную одежду под марками «Adidas» и «Lacoste»
Профилактическое обследование может предотвратить тяжелое заболевание
 
19.06.2017 [Общество]

В жанре хоррор

5271
0
05.07.2017 [БлогоVO]

Дешево и сердито!

442
0
05.07.2017 [Обзор Прессы]

Однофамильцы?

796
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика