В деревни Солманское и Горка Череповецкого района провели природный газ

На территории Тоншаловского сельского поселения в Череповецком районе сегодня запустили газопровод. Он проходит через деревни Солманское и Горка, к нему планируют подключить 246 существующих домов и те, что еще будут построены.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, объект построен в рамках программы газификации Вологодской области, финансируемой за счёт средств специальной надбавки к тарифу для крупных промышленных предприятий региона. Спецнадбавка – это первая часть средств. Вторая – это непосредственно сама инвестиционная программа «Газпром газораспределение». Таким образом, общая сумма строительства газопровода на этом участке составила более 9 миллионов рублей.

Непосредственное технологическое присоединение потребителей будет проводиться платно. Все консультации жители могут получить при обращении в «единое окно».

- Программа газификации Вологодской области - грандиозная. Мы не останавливаемся на достигнутом. Возможность газифицировать более 200 домов – это не главный показатель, - отметил на открытии газопровода заместитель губернатора Вологодской области Виталий Тушинов. - Главный показатель – это то, что Череповецкий район получает возможность своего развития. Здесь достаточно большое количество земельных участков, которые могут быть предложены жителям Череповца и Череповецкого района для застройки. Теперь здесь есть все коммуникации, включая и газ.

Добавим, что в 2017 году в рамках Программы развития газификации и газоснабжения на территории Вологодской области на период 2016 – 2020 гг. за счет инвестиций ООО «Газпром межрегионгаз» начнут строительство шести межпоселковых газопроводов:

- п. Пионерский – д. Марковское – с. Шейбухта Междуреченского района;

- п. Пионерский – д. Новая – д. Букино – с. Спас-Ямщики – д. Острецово – д. Змейцыно – с. Старое Междуреченского района;

- д. Большое Ефимово – д. Потуловская – д. Костюнинская – д. Калинино – д. Матвеевская – д. Сметанино Верховажского района;

- ГРС Вохтога – д. Панкратово – с. Сидорово Грязовецкогорайона;

- д. Б. Косиково – д. Заемье – д. Сопелкино – д. Сидоровское Грязовецкого района;

- д. Шкулевская – д. Игумновская – д. Исаковская – д. Веригино – д. Маклинская – д. Семеновская – с. Красное Тарногского района