В Вологду закупили первый низкопольный автобус, работающий на газомоторном топливе

05.07.2017 [Общество]
В Вологду закупили первый низкопольный автобус, работающий на газомоторном топливе

Первый низкопольный автобус, работающий на газомоторном топливе, закупили в Вологду частные перевозчики, сообщает официальный сайт городской администрации.

Как заявилялось ранее, в этом году частные перевозчики планируют обновить свой автопарк на 30 %. Уже закуплено 26 новых автобусов. Большая часть из них уже работает на городских маршрутах. До конца 2017 года в рейс должны выйти как минимум еще четыре современные машины.

В перспективе город планирует осваивать новый вид транспорта – газомоторный, который по экологичности не уступает троллейбусам. Так, одно из частных предприятий уже закупило газомоторный автобус марки НИФАЗ.

 – Также 10 низкопольных автобусов, работающих на газу, будут закуплены в этом году на средства городского бюджета. Деньги на эти цели уже выделены, подготовлена конкурсная документация, в ближайшее время начнутся аукционы. Стоимость каждой машины около пяти миллионов рублей, – рассказал начальник Департамента городского хозяйства Антон Мусихин.

Первый газомоторный автобус выйдет на линию, когда начнет работать газозаправочная станция на ул. Мудрова. На каком маршруте он будет работать, пока не сообщается. 

Тэги: автобусы, общественный транспорт
Фото vologda-portal.ru
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