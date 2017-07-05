В Вологду закупили первый низкопольный автобус, работающий на газомоторном топливе

Первый низкопольный автобус, работающий на газомоторном топливе, закупили в Вологду частные перевозчики, сообщает официальный сайт городской администрации.

Как заявилялось ранее, в этом году частные перевозчики планируют обновить свой автопарк на 30 %. Уже закуплено 26 новых автобусов. Большая часть из них уже работает на городских маршрутах. До конца 2017 года в рейс должны выйти как минимум еще четыре современные машины.

В перспективе город планирует осваивать новый вид транспорта – газомоторный, который по экологичности не уступает троллейбусам. Так, одно из частных предприятий уже закупило газомоторный автобус марки НИФАЗ.

– Также 10 низкопольных автобусов, работающих на газу, будут закуплены в этом году на средства городского бюджета. Деньги на эти цели уже выделены, подготовлена конкурсная документация, в ближайшее время начнутся аукционы. Стоимость каждой машины около пяти миллионов рублей, – рассказал начальник Департамента городского хозяйства Антон Мусихин.

Первый газомоторный автобус выйдет на линию, когда начнет работать газозаправочная станция на ул. Мудрова. На каком маршруте он будет работать, пока не сообщается.