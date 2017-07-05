В Белозерске откроется выставка, посвященная медвежьей охоте

В музее Белого озера откроется выставка «Медвежья охота в Белозерском уезде». Презентация экспозиции состоится днем 7 июля, сообщает сайт cultinfo.ru.

- На выставке будут представлены материалы о медведях, а также об охотниках и окладчиках. Мы расскажем об ушедших в прошлое орудиях и способах охоты. Дана информация о писателях, создававших образ охотника,- рассказали организаторы.

В ХIХ – начале ХХ веках Белозерский уезд был одним из центров медвежьих охот в стране. Здесь жили и работали известные и популярные в то время писатели – охотоведы, такие как Н. А. Мельницкий, белозерский дворянин, охотник, писатель, эколог, автор многочисленных рассказов и очерков. В 1915 году в Петербурге вышла его монография «Медведь и медвежьи охоты» и Н. Н. Фокин, белозерский дворянин, писатель, поэт, редактор и издатель журнала «Наша охота», выходившего в 1907 – 1917 гг.

Выставка будет работать с 10 утра до 6 вечера по адресу: Белозерск, ул. Викулова д. 5